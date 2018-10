Het twintigjarige Leidsche Rijn heeft vrijdagmiddag een mini-Koninginnedag gevierd rond koningin Máxima die in de Utrechtse nieuwbouwwijk het verjaardagsfeest ’20 jaar Nieuwe Buren’ kwam meevieren.

De koningin, die eerder al eens het naar haar genoemde Máximapark bezocht, kreeg heel toepasselijk bij aankomst een bloem die uit dat park afkomstig was. Daarna begaf ze zich tijdens een wandeling over de Parijsboulevard onder de honderden bewoners van Leidsche Rijn die waren toegestroomd om een glimp op te vangen van de koningin, of belangrijker nog, handjes te schudden of een foto te maken.

Helemaal probleemloos verliep de wandeling niet, want Máxima struikelde, maar de koningin herstelde zich snel. Ze sprak met bewoners van de verschillende woonvormen die Leidsche Rijn kent, zoals de atelierwoningen in De Kersenboomgaard en het project Place2BU waar jongvolwassenen met elkaar samenleven.

Het bezoek eindigde bij een groot podium op het Brusselplein, waar Máxima enthousiast meezong met de ode aan het al 85.000 inwoners tellende nieuwe stadsdeel van Utrecht: ‘Leidsche Rijn hoppa!’