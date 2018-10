Prinses Mabel heeft blij gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs van de Vrede aan de Congolees Dennis Mukwege en jezidi-activist Nadia Murad uit Noord-Irak voor hun strijd tegen seksueel geweld als oorlogswapen. “Goede keuze. Gefeliciteerd geweldige, moedige, inspirerende winnaars”, twittert de prinses.

Ook groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft vrijdag verheugd gereageerd. Ze feliciteerde Mukwege op sociale media “met heel haar hart voor deze geweldige beloning”. De gelukwens werd vergezeld door een aantal foto’s van ontmoetingen van Maria Teresa met de gynaecoloog.

Mukwege ontvangt de Nobelprijs op 10 december in Oslo, samen met Murad, die volgens het Noorse Nobelcomité eveneens “uitmuntend tegen deze oorlogsmisdaden heeft geageerd”.

Mukwege, die eerder al als favoriet voor de prijs was genoemd, is bekend door zijn actie tegen seksueel geweld in het oosten van Congo en door zijn medische behandeling van slachtoffers. De 63-jarige arts leidt het Panzi-ziekenhuis in Bukavu, de hoofdstad van de al circa twintig jaar door bruut geweld geplaagde provincie Zuid-Kivu. Hij geeft niet alleen medische hulp maar probeert er slachtoffers ook psychologisch en financieel bij te staan. Dat deel van zijn werk wordt weer ondersteund door groothertogin Maria Teresa.