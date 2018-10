Prins Bernhard heeft zaterdagavond de JFK Greatest Man Award uitgereikt aan Wilfred Genee. De presentator kreeg de prijs tijdens het JFK Gala in The Harbour Club in Amsterdam overhandigd.

Tijdens het evenement werd dit jaar geld ingezameld voor Lymph&Co, dat wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker steunt. Prins Bernhard, een zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, richtte de stichting op nadat hij was genezen van lymfeklierkanker.

Wilfred Genee mag zich na het winnen van de award een jaar lang de succesvolste en meest charismatische man van Nederland noemen. Hij versloeg onder meer Rico Verhoeven, Daan Schuurmans, Victor Mids, Jan Kooijman en Peter Pannekoek.