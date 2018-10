De Britse prinses Anne is zondag aangekomen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar de Olympische Jeugdspelen worden gehouden. Zij is als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op een vierdaags bezoek in het land.

Prinses Anne werd ontvangen in het Olympisch Jeugddorp, waar ze onder meer atleten heeft ontmoet. Zij is daarna te gast voor een presidentieel diner.

Maandag is de 68-jarige prinses aanwezig bij een officieel congres van het IOC, waarna ze ’s avonds gaat dineren bij de Britse ambassadeur in Argentinië. Verder staan ook de laatste twee dagen van het bezoek van de prinses in het teken van de IOC. De prinses is al dertig jaar lid van de internationale sportorganisatie. Zelf heeft ze in 1976 deelgenomen aan de Spelen als ruiter.