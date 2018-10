Andrea Bocelli treedt inderdaad op tijdens het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank. De operaster zingt twee nummers tijdens de ceremonie in St George’s Chapel. Geruchten dat Bocelli aanwezig zou zijn op de bruiloft, die vrijdag plaatsvindt, deden al de ronde.

Ook The Royal Philharmonic Orchestra, waarvan Eugenies vader prins Andrew beschermheer is, treedt op. “Het was een groot genoegen om met prinses Eugenie en Jack Brooksbank samen te werken om de muziek voor hun speciale dag te plannen”, zegt James Willliams van het orkest. “We wensen het paar veel geluk.”

De bruidstaart is van de hand van Sophie Cabot. Zij heeft de opdracht gekregen een ‘traditionele taart met een moderne twist’ te maken. Het moet een red velvet cake met chocolade worden, in herfstkleuren met suikerwerk in de vorm van klimop. Sophie is “dolblij” dat ze de “geweldige kans krijgt om zo’n speciale en unieke taart te maken”. “Het was heerlijk om met prinses Eugenie en Jack samen te werken en ik hoop echt dat ze genieten van de taart.”

Ook is meer bekendgemaakt over de betrokkenheid van militairen. Tijdens de ceremonie treden de State Trumpeteers van het muziekkorps van de Household Cavalry op. Na afloop van de huwelijksvoltrekking staan leden van het Nijmegen Company Grenadier Guards, waarvan prins Andrew erekolonel is, bij de trap van St George’s Chapel. Het korps is vernoemd naar de Nederlandse stad vanwege Operation Market Garden. Terwijl Eugenie en Jack in een koets een rondrit maken, klinkt doedelzakmuziek van The Royal Regiment of Scotland.