Koning Willem-Alexander en koningin Máxima krijgen volgende week bezoek uit China. Op Paleis Noordeinde ontvangen ze premier Li Keqiang voor een audiëntie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook de echtgenote van Li Keqiang, Cheng Hong, is uitgenodigd op het paleis.

Li is drie dagen in Nederland. Zijn bezoek staat in het teken van de goede bilaterale en economische betrekkingen tussen Nederland en China. Naast een aantal ministers reist ook een handelsdelegatie met de Chinese premier mee.

Koning Willem-Alexander kent Li al. De twee ontmoetten elkaar in 2015 toen het koninklijk paar een vijfdaags staatsbezoek aan China bracht. Eerder dit jaar zagen de twee elkaar opnieuw toen de koning voor een kort werkbezoek in Peking was.