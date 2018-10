Prinses Margriet prikt dinsdag 23 oktober een vorkje met de Japanse prinses Akishino. De prinsessen zijn in de Ridderzaal aanwezig bij The Union President’s Centennial Dinner, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekend.

Het diner vindt plaats aan de vooravond van het 49e Union World Conference on Lung Health, dat van woensdag 24 tot en met zaterdag 27 oktober plaatsvindt in het World Forum in Den Haag. Prinses Margriet, beschermvrouwe van KNCV Tuberculosefonds, opent de conferentie. Ook daarbij is prinses Akishino aanwezig, zij is beschermvrouwe van het Japanse Tuberculosefonds.

Zo’n 3000 professionals uit meer dan 125 landen komen naar Den Haag voor het congres van The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Zij spreken over hoe tuberculose uit de wereld te bannen. KNVC Tuberculosefonds is een van de oprichters van The Union.

Prinses Margriet zet zich sinds 2010 in voor tbc-bestrijding. Als beschermvrouwe van het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds trad zij destijds in de voetsporen van haar overgrootmoeder, koningin Emma. Ook koningin Wilhelmina en koningin Juliana verbonden zich als beschermvrouwe aan het fonds, dat dit jaar 115 jaar bestaat.