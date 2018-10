Het Oranje Fonds is dringend op zoek naar Maatjes. Maandag start een landelijke campagne om meer vrijwilligers te werven voor het fonds waarvan koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschermpaar zijn.

“Het tekort aan Maatjes is een groot probleem dat wij de wereld uit willen helpen”, zegt Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds. “Heel veel mensen in ons land kunnen door omstandigheden een steuntje in de rug gebruiken, maar hebben niemand in hun omgeving die dat steuntje kan bieden. Daarom willen wij alle Nederlanders oproepen om zich aan te melden als Maatje. Niet alleen om daarmee een ander een plezier te doen, maar ook omdat het voor jezelf ook heel leuk is om Maatje te zijn. Want wat is er nu mooier dan een ander gelukkig maken?”

In de zoektocht naar meer vrijwilligers wordt onder meer Frans Duijts ingezet. De volkszanger, die sinds vorig jaar verbonden is aan het Oranje Fonds, laat in het nieuwe programma Maatjes gezocht zien hoe leuk het is om vrijwilliger voor het fonds te zijn. Maatjes gezocht is vanaf deze week te zien op Omroep Gelderland en YouTube.

Willem-Alexander en Máxima zijn nauw betrokken bij het Oranje Fonds, dat ze in 2002 als huwelijksgeschenk kregen. Sindsdien is het fonds uitgegroeid tot het grootste sociale fonds van Nederland.