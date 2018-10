De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia hebben een romantisch weekeindje achter de rug. Het paar ging samen naar de stad Älvdalen, waar Sofia opgroeide. Ook namen de twee weer plaats op de bank die ze als huwelijkscadeau van het landschap Dalarna kregen.

Carl Philip deelde via Instagram een foto van Sofia op de bank. “Op deze prachtige herfstdag stonden we op de Hykjeberg. Vanaf de bank die we als huwelijkscadeau kregen hadden we een prachtig uitzicht!”, scheef de prins bij het kiekje. Volgens Expressen waren de prins en prinses het hele weekeinde, zonder hun zoons Alexander (2) en Gabriel (13 maanden), in Älvdalen.

Carl Philip en Sofia trouwden in 2015, maar konden hun huwelijkscadeau in natuurpark Hykjeberg pas ruim een jaar later in gebruik nemen. Het bankje kon eerst niet geplaatst worden omdat het natuurreservaat onder handen werd genomen. Toen het er stond, bleek dat er een fout in de inscriptie zat. Carl Philip was geschreven met een streepje, als Carl-Philip. De bank kostte ruim 26.000 kroon, zo’n 2500 euro.