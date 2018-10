Koning Willem-Alexander heeft in gesprek met Britse journalisten zijn zorgen geuit over de aanstaande brexit. Hij verwacht een nadelige invloed op de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, melden verschillende Britse media op basis van het gesprek.

De journalisten waren op paleis Noordeinde uitgenodigd naar aanleiding van het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima deze maand afleggen aan Groot-Brittannië. In het gesprek herhaalde de koning het standpunt van de Nederlandse regering over de brexit, maar dat Nederland de keuze van het Britse volk ook moet respecteren. Ondanks de nadelige invloed denkt de koning wel dat de handel de uittreding zal overleven en de banden tussen beide landen sterk blijft.

Tijdens het staatsbezoek is de brexit een terugkerend onderwerp. Willem-Alexander en Máxima gaan onder meer in gesprek met Nederlanders die zorgen hebben over de gevolgen van de brexit. Het onderwerp zal vermoedelijk ook ter sprake komen als het koningspaar spreekt met onder meer premier Theresa May, oppositieleider Jeremy Corbyn, andere politici en leden van de Britse koninklijke familie. Het staatsbezoek vindt plaats op 23 en 24 oktober.

Koning Willem-Alexander sprak twee jaar geleden in het Europees Parlement ook al eens zijdelings over de brexit, toen naar aanleiding van het Britse referendum. In zijn toespraak noemde hij toen dat het “Europese boeket” niet compleet is zonder de “English rose”.