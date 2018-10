Zoeloe-koning wil belofte regering over land

Zoeloe-koning Goodwill Zwelithini wil garanties van de Zuid-Afrikaanse regering. Die is bezig met landhervormingen en Zwelithini wil van president Cyril Ramaphosa de toezegging dat “het land van de Zoeloes niet wordt geraakt”.

President Ramaphosa wil de grondwet aanpassen zodat land van blanke boeren onteigend kan worden en toegewezen kan worden aan de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Ook de 17 miljoen mensen die wonen op land van traditionele stammen, zoals de Zoeloes, worden in de regeringsplannen meegenomen. Zwelithini wil afspraken maken over zijn land, volgens Reuters gaat het om 2,8 miljoen hectare.

“De president moet hierheen komen om mij en de Zoeloes, die ik bijeen zal roepen, te informeren”, zei de koning zondag tijdens een toespraak in Durban. “Hij moet ons komen vertellen dat het land van de Zoeloes niet geraakt zal worden.” Zwelithini wil die toezegging van president Ramaphosa bovendien ook op papier.

De Zoeloe-koning wees afgelopen zomer al op het mogelijke conflict over de landonteigening. Ook andere traditionele leiders waarschuwden het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) van president Ramaphosa hun autoriteit niet te ondermijnen. Dertien procent van het grondgebied van Zuid-Afrika is in handen van stammen, de Zoeloes vormen de grootste bevolkingsgroep van Zuid-Afrika.