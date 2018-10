De Britse prins Edward en zijn vrouw Sophie, gravin van Wessex, hebben dinsdag de nationale bibliotheek van Letland bezocht. De prins en zijn vrouw zijn bezig met een vierdaags bezoek aan de Baltische Staten. Dinsdag arriveerden ze in de Letse hoofdstad Riga.

Edward en Sophie zijn in de Baltische Staten om de honderdste verjaardag van de onafhankelijkheid van de landen te vieren. Koning Willem-Alexander ging ze in juni voor. Ook hij bezocht de nationale bibliotheek. Willem-Alexander liet er een boek achter vol verwijzingen naar de eeuwenoude banden tussen Nederland en Letland. Ook prins Edward kwam niet met lege handen naar de bibliotheek. Hij nam twee boeken mee voor op de speciale boekenplank die wordt gevuld sinds Riga in 2014 Culturele Hoofdstad van Europa was.

Het bezoek aan Riga begon met een welkomstceremonie door de president van Letland, Raimonds Vējonis en zijn vrouw Iveta Vējone. “Het is een genoegen om hier aanwezig te zijn bij deze zeer belangrijke gelegenheid om uw eeuwfeest te markeren”, zei Edward.

Edward en Sophie begonnen hun bezoek zondag aan de Baltische Staten in Estland. Hun vierdaagse bezoek eindigt in Litouwen.