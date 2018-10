De koninklijke standaard kan weer uit de kast worden gehaald op Buckingham Palace en Windsor Castle. Koningin Elizabeth sloot dinsdag haar jaarlijkse verblijf op het landgoed Balmoral in Schotland af en neemt haar intrek weer in Londen, precies op tijd voor de bruiloft van haar kleindochter prinses Eugenie.

De Daily Mail publiceerde foto’s van het moment dat de 92-jarige koningin Elizabeth in een privéjet stapte op het vliegveld van Aberdeen. Ook haar man prins Philip (97) reisde met haar mee.

Traditiegetrouw doet Elizabeth het in de zomermaanden rustig aan. Na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump in juli vertrok ze naar Balmoral in Schotland, waar ze gedurende de zomer diverse familieleden ontving. Sinds vorige maand kwam de koningin alweer mondjesmaat in actie. Zo verscheen Elizabeth bij de Highland Games in Braemar en opende ze daar ook een museum.