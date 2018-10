LONDEN – De hertog van Kent viert dinsdag zijn verjaardag. De neef van koningin Elizabeth is 83 jaar geworden. Het Britse koningshuis besteedt op sociale media aandacht aan zijn verjaardag.

Edward, de hertog van Kent, is betrokken bij meer dan 140 verschillende goede doelen, organisaties en instanties. Hij is onder meer verbonden aan de koninklijke reddingsmaatschappij en de organisatie achter de militaire begraafplaatsen van de Gemenebestmilitairen die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog sneuvelden.

Maar hij zet zich ook in voor organisaties die de ontwikkeling van de Britse technologie en industrie bevorderen. De neef van koningin Elizabeth is wereldwijd bekend als de man die aan het einde van het tennistoernooi van Wimbledon de prijzen uitreikt.

Prins Edward erfde de titel ‘Duke of Kent’ in 1942 toen zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Zijn vader was een jongere broer van koning George VI, de vader van koningin Elizabeth.