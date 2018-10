Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft dinsdag bezoek gehad uit Liechtenstein. Parlementsvoorzitter Albert Frick kwam langs op het paleis in Oslo.

Normaal gesproken was Frick waarschijnlijk ontvangen door Haakons vader koning Harald, maar die zit naar verluidt momenteel al met zijn vrouw Sonja in China, in afwachting van het begin van hun staatsbezoek donderdag. Haakon is ter vervanging van zijn vader al sinds vrijdag aangesteld als regent.

Voor Frick stond er dinsdag meer op het programma. Hij bezocht ook het parlement in Noorwegen en had een ontmoeting met de Noorse minister van Industrie Torbjørn Røe Isaksen. In 2016 ging al een delegatie van de Storting, zoals het parlement in het Noors heet, naar Liechtentstein.