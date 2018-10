Prinses Mabel heeft een nieuw wapen in haar strijd tegen kindhuwelijken. In New York lanceerde de prinses VOW, een onafhankelijke organisatie die de handen ineenslaat met de Amerikaanse trouwindustrie om geld op te halen om gedwongen huwelijken te stoppen.

Amerikaanse stellen die op het punt staan te trouwen kunnen VOW steunen door inkopen voor hun grote dag te (laten) doen bij bepaalde winkels. “Stellen en bedrijven kunnen ervoor zorgen dat elders in de wereld een meisje dat nog niet klaar is om te trouwen ‘nee, ik wil niet’ kan zeggen”, vertelde Mabel de Thomson Reuters Foundation over VOW. Het geld dat wordt opgehaald, gaat naar het vorige maand opgerichte Girls First Fund. Dat steunt lokale initiatieven in de strijd tegen kindhuwelijken.

Om de lancering van VOW te vieren, is maandag een socialmediacampagne gestart, #VowForGirls. Voor iedereen die tot internationale meisjesdag, 11 oktober, een foto van een ringvinger – al dan niet met ring – deelt via social media, doneren drie Amerikaanse bedrijven 1 dollar aan VOW. Mabel was een van de eersten die via Twitter ‘I do’ zei.