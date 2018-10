De inwoners van de Duitse stad Mainz kunnen gerust zijn. Het Nederlandse koninklijk bezoek dat woensdagmorgen in de hoofdstad van de deelstaat Rijnland-Palts begint brengt nauwelijks verkeershinder met zich mee. Dat liet de politie weten aan de Allgemeine Zeitung.

Erg veel rondjes maken koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook niet in de stad waar ooit Bonifatius aartsbisschop was. Even voor het middaguur wordt het paar verwacht op de binnenplaats van de Staatskanzlei, het kantoor van minister-president Malu Dreyer (SDP) die drie maanden langer haar ambt bekleedt dan Willem-Alexander.

Na een persoonlijk onderhoud, waarbij ook echtgenoot Klaus Jensen aanschuift, is het tijd voor een themalunch en dan is het verblijf in Mainz alweer voorbij en gaat het gezelschap naar Oberwesel voor een reisje over de Rijn, de rivier die de Duitse deelstaat verbindt met Nederland. “Ik weet zeker dat dit bezoek de contacten alleen maar zal verstevigen en onze vriendschap verdiepen”, aldus Dreyer.

Voor Mainz betekent de komst van het Nederlandse koningspaar het eerste koninklijk bezoek in 40 jaar. De Britse koningin Elizabeth en prins Philip waren in 1978 de laatste koninklijke bezoekers in de 200.000 inwoners tellende stad.