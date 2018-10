Koningin Máxima heeft dinsdag met een toespraak het jaarcongres van MKB-Nederland geopend in de Grote Kerk in Den Haag. Ze sprak in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Máxima begon haar toespraak met een compliment aan de vele mkb’ers die Nederland telt. “Dankzij u heeft Nederland een rijk gevarieerd aanbod aan bedrijven en een dynamische economie waarin consumenten echt iets te kiezen hebben”, zei de koningin. “Er wordt héél hard gewerkt in het mkb, met volle inzet en veel enthousiasme. Daar heb ik veel respect voor.”

De koningin ging verder onder meer in op de noodzaak voor ondernemers om hun bedrijf te vernieuwen en aan te passen aan veranderingen in de markt. Máxima was juist vorige week op de hoogte gebracht van de huidige staat van het midden- en kleinbedrijf. Toen woonde ze de presentatie bij van het Jaarbericht Staat van het MKB.

Het congres wordt bijgewoond door zo’n duizend ondernemers. Behalve koninklijk bezoek zijn er ook politieke gasten. Zo is staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken aanwezig en sluit minister-president Mark Rutte het congres af.