Prins William bezoekt volgende week dinsdag de wereldpremière van de film They Shall Not Grow Old op het London Film Festival. Kensington Palace heeft de komst van de prins aangekondigd.

They Shall Not Grow Old is een documentaire over de Eerste Wereldoorlog van honderd jaar geleden. Lord of the Rings-regisseur Peter Jackson mocht daarvoor nog niet eerder vertoond materiaal uit de BBC-archieven en oorlogsmusea gebruiken. Jackson heeft de zwart-witbeelden met de modernste computertechnieken ingekleurd. “Ik wil een manier vinden om de verhalen van gewone mensen, die destijds in buitengewone tijden leefden, nieuw leven in te blazen”, zei de Nieuw-Zeelander eerder.

Prins William bezoekt de première in de bioscoop BFI Southbank in Londen. Gelijktijdig met de première in Londen draait de film in Britse bioscopen.