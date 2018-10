Koning Willem-Alexander vervolgt woensdag zijn in 2013 begonnen reeks werkbezoeken aan de zestien Duitse deelstaten, in Rijnland-Palts en Saarland. De lokale media keken dinsdag al uit naar de komst van het Nederlandse koningspaar dat de economische betrekkingen met het grootste buurland wil versterken en de vriendschappelijke banden aanhalen.

In de Mainz-editie van de Allgemeine Zeitung werden de bezoekers alvast in het Nederlands begroet met een ‘hartelijk welkom’. Columnist Moguntinus heeft zich naar eigen zeggen gedegen voorbereid op de visite. Zo heeft hij klompen aan gedaan, poffertjes laten bakken, Edammer kaas laten komen, een bestelling gedaan bij een Amsterdamse coffeeshop en voetbalplaatjes van Cruijff en Neeskens opgezocht. “Misschien wil Máxima die wel signeren”, opperde schrijver.

In Saarland, waar het koninklijk bezoek donderdag arriveert, maakte de Saarbrücker Zeitung, zich druk over het protocol. Welke kleding moesten de gasten aan bij de lunch die minister-president Tobias Hans in het Stadtschloss aanbiedt, en mocht de koning wel worden aangesproken? De protocolchef van Hans legde het geduldig uit. En omdat het een werkbezoek betreft en geen staatsbezoek zijn de scherpe kantjes er ook wel af. “Er zijn meer vrijheden”, aldus Bianca Kappler van de Staatskanzlei. Er wordt dan ook een ontspannen sfeer verwacht.

De echtgenote van de Saarlandse minister-president, Tanja Hans (37) zal anders dan in het oorspronkelijke programma voorzien maar kort haar opwachting maken. Zij is op 2 oktober bevallen van een tweeling, Lena en Peter. Aan de lunch zal ze naar verwachting niet deelnemen, maar aan het korte onderhoud met het koningspaar wel.