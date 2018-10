Koning Willem-Alexander ging dinsdag op werkbezoek bij stichting De Tijdmachine in woonzorgcentrum Nieuw Groenland in Zaandam.

De Tijdmachine laat ouderen onder begeleiding ‘terugreizen’ naar de jaren zestig. Daarvoor wordt een huiskamerdecor ingericht in de stijl van die tijd. Reisleiders gaan in het decor met de ouderen in gesprek over hun herinneringen uit die tijd en hun huidige wensen.

De koning ging tijdens het werkbezoek in gesprek met de oprichters, ouderen en vrijwilligers. Ook kreeg hij een demonstratie van De Tijdmachine, dat overigens steun krijgt van het Oranje Fonds.