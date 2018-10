Koning spreekt in Mainz over Rijn en wijn

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich zeer verheugd op hun bezoek aan Rijnland-Palts. Dat zei de koning woensdagmiddag in de Feestzaal van de Staatskanzlei in Mainz bij de door minister-president Malu Dreyer aangeboden lunch.

“Het is goed dat wij onze contacten intensiveren, want er zijn veel interessante verbindingen tussen Rijnland-Palts en Nederland. Mijn indruk is dat we ons gezamenlijke potentieel wel onderkennen, maar wellicht nog niet volledig benutten,” aldus de koning.

Willem-Alexander dacht in “de eerste plaats aan de vloeibare blauwe band tussen ons die wij aan Moeder Natuur te danken hebben: de Rijn.” Hij keek al uit naar zijn vaartochtje later op de dag, waarbij de binnenvaart gespreksonderwerp is. “We weten dat binnenvaartschepen een voorsprong hebben als je hun CO2-uitstoot vergelijkt met die van vrachtwagens. Maar om deze voorsprong te behouden, is een omschakeling nodig naar schonere motoren en brandstoffen. Dit is een van de zaken waaraan we samen werken.”

Wijnland

Daarnaast gaf de koning te kennen groot respect te hebben voor de enorme wijnbouwkennis die al vele generaties in Rijnland-Palts is geworteld. Als ‘jong’ en opkomend wijnland heeft Nederland veel te danken aan de expertise en de innovatiekracht van Duitse wijnbouwers. We verheugen ons erop daar later vandaag meer over te horen”, zei de koning.

Hij memoreerde ook Friedrich Wilhelm Raiffeisen, de grondlegger van onder meer de boerenleenbanken – in Nederland nu de Rabobank – en gespreksonderwerp bij de lunch. ,,In een tijd dat de kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar leek, bood hij gewone mensen de hoop, de moed en de middelen om zich aan de armoede te ontworstelen. Niet door liefdadigheid, maar door hen in staat te stellen hun krachten te bundelen en zichzelf te helpen.”