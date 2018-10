Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 oktober 2018 een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden bij de Staatskanselarij van Rijnland-Palts in Mainz ontvangen door minister-president Malu Dreyer en haar echtgenoot Klaus Jensen. Na een nadere kennismaking volgt een lunch, waarbij de minister-president en de Koning een toespraak houden. De lunch staat in het teken van “Raiffeisen 200 jaar”. F.W. Raiffeisen werd in 1818 geboren in de deelstaat en is één van de grondleggers van de coöperatieve gedachte. Hij startte een boerenleenbank vanuit het idee dat door collectieve inzet duurzame verbeteringen mogelijk zijn. Tijdens de lunch gaan Ralf Barkey, bestuursvoorzitter van het Genossenschafts-Verband der Regionen, en professor Tine de Moor, hoogleraar sociale en economische geschiedenis in Utrecht, in op de coöperatieve gedachte anno 2018.

