Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich in Oberwesel in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts ingescheept voor een kort vaartochtje over een van de mooiste stukjes Rijn, naar Boppard.

Bij de aanlegsteiger hadden zich al vroeg tientallen belangstellenden in de zon opgesteld om het Nederlandse bezoek te zien. Ook hier werd het wachten beloond met handen schudden, en zelfs het poseren voor selfies.

Het koningspaar kwam uit Mainz, waar het werkbezoek aan de bondsstaat woensdagmorgen begon in de Staatskanzlei, waar ook een themalunch werd gehouden over de coöperatieve gedachte van Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

De Rijn is een van de duidelijke verbindingen tussen de bondsstaat en Nederland en aan boord praat het koningspaar onder meer over de binnenvaart, waarin zowel Nederland en Duitsland erg sterk zijn. Beide landen streven naar een klimaat neutrale binnenvaart.

Ook de status van Werelderfgoed van het Oberes Mittelrheintal komt aan bod tijdens het zonnige ‘reisje langs de Rijn’. Aansluitend gaat het gezelschap vanuit Boppard naar Bernkastel-Kues in het wijngebied van Rijnland-Palts. De deelstaat zorgt voor tweederde van de Duitse wijnproductie.