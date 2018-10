Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmiddag tijdens hun werkbezoek aan Rijnland-Palts maar kort kunnen genieten van hun vaartochtje over de Rijn, van Oberwesel langs de lokroepen van de Lorelei naar Boppard. Ze hadden geen mooier weer kunnen treffen, en langs de oevers toonden de beboste heuvels hun herfstkleuren. Maar, zoals de koning kort na de afvaart zei, het was tijd voor de ‘Arbeit’. En dat werk was binnen, in de salon.

Aan boord van de rondvaartboot wachtten reders, ondernemers en bestuurders om te praten over de uitdagingen voor de binnenvaart, die over de Rijn voor een verbinding zorgt tussen Nederland en de zuidwestelijke Duitse deelstaat. De lage waterstand van de levensader en transportband die de Rijn ook is, kwam ter sprake en de verliezen die daardoor worden geleden.

De verwarrende en weinig consequente regelgeving werd eveneens aangesneden. “Er is geen eenheid. Elk land, elke regio, elke stad heeft zijn eigen regels”, aldus transportondernemer Jeanine Brands. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de eisen aan duurzaamheid, die ook worden gesteld door de haven van Rotterdam. Andere motoren vereisen flinke investeringen, en in onzekere economische tijden kunnen binnenvaartbedrijven zich niet voor langere termijn vastleggen, zo hoorde het koningspaar dat soms de discussie flink aanzwengelde.

Toerist

Vlak voor aankomst in Boppard konden koning en koningin weer even naar buiten, om vanaf de voorplecht van het schip zich even toerist te wanen, foto’s te maken voor thuis en daarna naar de honderden toeschouwers op de kade van het eindstation te zwaaien.

Van het aan de Rijn gelegen Boppard ging het gezelschap per auto naar Bernkastel-Kues en daarna door naar het aan de Moezel gelegen Trier.

Dat was meteen ook de laatste halteplaats van de eerste dag van het werkbezoek, dat donderdagmorgen wordt voortgezet met onder meer een bezoek aan de Karl Marx-tentoonstelling in het Rheinisches Landesmuseum in Marx’ geboortestad Trier.