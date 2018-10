Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag van de regering van de deelstaat Rijnland-Palts ieder een fles wijn gekregen uit hun geboortejaar. Dat gebeurde in het zogenoemde Servicecentrum Moezel, in Bernkastel-Kues in het hart van het Rijnlandse wijngebied.

Het geboortejaar van Máxima (1971) was een uitstekend wijnjaar aan de Moezel, aldus de uitleg die bij haar fles Beerenauslese werd gegeven. “Het weer was perfect. Na een mooie zomer volgde ideaal herfstweer, zodat de wijnboeren excellente kwaliteiten konden oogsten. Het wijnjaar werd ‘Sonnenfürst(in)’ gedoopt”.

De voor de wijn gebruikte druiven werden dat jaar op 6 oktober geplukt, en er is maar 188 liter van in flessen gevuld. “Hetgeen een teken is van de buitengewone kwaliteit.” Volgens de bijgevoegde beschrijving is de “smaak een groot genot.” De wijn is nog zeer levendig met een aanzienlijk potentieel voor de toekomst.

Verlate bloei

Het geboortejaar van koning Willem-Alexander (1967) begon met rustig, enigszins koel weer in het voorjaar en een iets verlate druivenbloei in juni. “Daarop volgde een heerlijke, zonnige maand juli. De maand augustus was regenachtig. Al met al was het toch een goed wijnjaar dat sterk geconcentreerde druiven opleverde, met een hoog smaakgehalte. Het wijnjaar kreeg de naam ‘Götterfunken’. De druiven zijn op 14 oktober 1967 met de hand geoogst. “De romige, zoete smaak is fascinerend”, aldus de beschrijving.

Het koningspaar, dat eerder kort kennismaakte met de door Nederlanders ontworpen agrorobot Polariks die de kwaliteit van de druiven en wijnstokken in de gaten kan houden, nam in het centrum een kijkje bij een druivensorteermachine. Daarna spraken ze met onder anderen wijnboeren en onderzoekers over de gevolgen van de klimaatverandering voor de wijnbouw en de kansen van digitalisering voor verduurzaming van de wijnbouw.