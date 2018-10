Prins Philip beslist vrijdagochtend pas of hij wel of niet naar de huwelijksvoltrekking van zijn kleindochter prinses Eugenie en Jack Brooksbank gaat. De 97-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth wil eerst kijken hoe hij zich voelt, zeggen bronnen tegen The Telegraph.

Dit voorjaar was het ook al onzeker of Philip bij de bruiloft van prins Harry en Meghan zou zijn. Kort daarvoor verbleef hij elf dagen in het ziekenhuis vanwege een heupoperatie. De hertog van Edinburgh was echter op tijd hersteld.

Camilla, de hertogin van Cornwall, is er vrijdag in ieder geval niet bij. De vrouw van prins Charles heeft andere verplichtingen. Volgens de Daily Mail is het verder onzeker of prins Harry en Meghan de feestelijke receptie van zaterdag kunnen bijwonen. Die laten ze mogelijk schieten in verband met hun aanstaande reis naar Australië.