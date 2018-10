Rutte: Koning besluit over opening landgoed Het Loo

Het kroondomein Het Loo blijft een deel van het jaar dicht voor het publiek. Dat maakte premier Mark Rutte woensdag opnieuw duidelijk. Een meerderheid van de Kamer wil dat het landgoed het hele jaar opengaat, maar het besluit is volgens de premier aan de koning.

Het gebied telt zo’n 6700 hectare waarvan 5400 drie maanden per jaar dicht gaat voor faunabeheer. Prinses Wilhelmina schonk het bos- en heidegebied in 1959 aan de Staat. Voorwaarde was wel dat toekomstige vorsten en vorstinnen het volledige gebruik van het landgoed zouden behouden.

De koning kan “vrij over het goed beschikken”, aldus de premier tijdens de behandeling van de begroting van het minister van Algemene Zaken. Daar valt het koningshuis onder. Ook kan er niet aan de voorwaarden voor de subsidie worden getornd die de koning krijgt voor het faunabeheer. De subsidie loopt tot eind 2021.