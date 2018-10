Prinses Eugenie en haar verloofde Jack Brooksbank zijn donderdag aangekomen op Windsor Castle. In de kapel van het kasteel zullen zij vrijdag hun geloftes uitwisselen. Ook haar ouders, prins Andrew en Sarah Ferguson, en haar zus prinses Beatrice zijn afgereisd naar het kasteel, blijkt uit foto’s die Britse media hebben gepubliceerd.

De koninklijke standaard wappert ook weer op Windsor, wat betekent dat ook koningin Elizabeth en prins Philip zijn aangekomen. Het is nog niet zeker of Philip vrijdag ook aanwezig is bij de ceremonie. Hertogin Camilla heeft zich in elk geval al afgemeld voor het koninklijk huwelijk, omdat zij al een bezoek zou brengen aan een Schotse school.

In St. George’s Chapel werd ook de bruiloft van prins Charles en hertogin Camilla gehouden, en recent het huwelijk van prins Harry en Meghan.