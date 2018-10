Catherine, de vrouw van prins William, heeft woensdagavond een nieuw fotografiecentrum in het Londense Victoria & Albert Museum geopend. Het is een van de eerste publieke optredens van de hertogin van Cambridge, die vorige week terugkeerde van haar zwangerschapsverlof.

Het was de eerste keer dat Kate, die zelf ook graag fotografeert, het museum bezocht sinds ze in maart beschermvrouwe ervan werd. Ze ontmoette de directeur en de curators en onthulde een plaquette ter markering van de officiële opening van het centrum. Op de openingsexpositie ‘Collecting Photography: From Daguerreotype to Digital’ zijn meer dan 800.000 foto’s uit de collectie van het Victoria & Albert te zien.