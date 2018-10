Koning Willem-Alexander breidt donderdagmiddag zijn serie werkbezoeken in Saarland uit. Hij doet dit om te kijken hoe burgers met eigen initiatieven gezamenlijk de samenleving beter maken. Hij bezoekt samen met koningin Máxima in Saarlouis het ‘Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal’. Dat is een in 2015 opgerichte regionale energiecoöperatie, die onder meer op verschillende plaatsen in de stad zonnepanelen heeft geplaatst.

Dat is een actueel onderwerp. Bij een soortgelijk bezoek eerder dit jaar in Amsterdam sprak de koning ook met buurtbewoners die samenwerken om zonnepanelen geplaatst te krijgen op de daken van hun flatgebouwen. Willem-Alexander liet zich bij die gelegenheid ontvallen dat hij bij Paleis Huis ten Bosch ook wel zonnepanelen wil hebben maar dat de regels voor monumenten dat vooralsnog verhinderen. GroenLinks vroeg woensdag nog aan minister-president Mark Rutte de koning een handje te helpen.

Maar los van de zonnepanelen is de koning ook geïnteresseerd in het lokale samenwerkingsinitiatief op zich. Bij werkbezoeken in Hilvarenbeek, Amsterdam en eerder deze maand in Kloosterburen besteedde hij ook speciaal aandacht aan projecten die door inwoners van een wijk of stad zelf zijn opgezet en die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de eigen (leef)omgeving.

Het uitstapje naar Saarlouis is onderdeel van het eerder donderdag begonnen werkbezoek aan de Duitse bondsstaat Saarland.