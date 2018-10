Koningspaar in Trier oog in oog met Karl Marx

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan donderdag in Trier, de geboortestad van Karl Marx, nader kennismaken met diens werk en gedachtegoed. Dat doen ze tijdens een bezoek aan het Rheinisches Landesmuseum, waar ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van de grondlegger van het communisme een tentoonstelling is ingericht.

In de binnenstad van Trier, waar voor het koninklijk bezoek door het stadsbestuur veel belangstelling wordt verwacht, is Marx deze dagen prominent aanwezig op aanplakbiljetten en spandoeken. Op zijn geboortedag 5 mei is ook een 4,5 meter groot bronzen beeld van Marx onthuld nabij zijn geboortehuis. Het beeld, dat nogal wat weerstand opriep, is een cadeau van China.

Het koningspaar maakt op de tweede en laatste dag van hun werkbezoek aan de deelstaat Rijnland-Palts in Trier ook uitstapjes naar de 2000 jaar oude stadspoort Porta Nigra en naar de Dom, de oudste bisschoppelijke kerk van Duitsland.

Rond het middaguur begint dan het werkbezoek aan de kleine deelstaat Saarland, waar de koning onder meer langsgaat bij een burgerinitiatief dat in Saarlouis voor zonnepanelen zorgde. Willem-Alexander liet eerder dit jaar bij een soortgelijk bezoek in Amsterdam nog weten graag zonnepanelen te willen op paleis Huis ten Bosch.