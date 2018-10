Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen donderdag niets hebben gemerkt van de sociale media storm die in Saarland woedde over het besluit van de Saarlandse regering om een cateraar en niet een lokale sterrenkok te vragen om voor de lunch te zorgen. “Ongelofelijk! Wij in Saarland hebben de beste koks van Duitsland en dan komt een partyservice”, aldus een boze reactie op Facebook.

Klaus Erfort, een kok die in Saarbrücken een restaurant heeft dat drie Michelinsterren heeft, is laaiend op de deelstaatregering. Hij noemt de keuze “beschamend”, aldus lokale media. “Ik ben niet gevraagd of ik wilde koken. De Saarlandse regering maakt graag goede sier met de meesterkoks, maar bij dit soort speciale gelegenheden ziet de regering ons niet staan.”

Collega kok Christian Bau, eveneens bekroond met drie Michelinsterren, had eerder al kritiek geuit op de staat. Erfort had graag met Bau een koninklijk menu samengesteld, en om de prijs had gastheer minister-president Tobias Hans het niet hoeven laten. “We hadden zeker een compromis gevonden en voor de inkoopprijs van het eten gekookt. Ze hadden ons gewoon moeten benaderen”.

Een woordvoerder van Saarland vertelde vrijdag dat voor een cateraar is gekozen na een openbare inschrijving voor het verzorgen van de lunch. Dit omdat Saarland op de ‘pfennigen’ moet letten.