Prins Constantijn is donderdag 49 jaar geworden. Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan op sociale media. Tientallen mensen feliciteerden de jongere broer van koning Willem-Alexander via onder meer Facebook en Twitter.

Het hof plaatste donderdag ook een foto van Constantijn op sociale media ter ere van zijn verjaardag, maar een recente was dat niet, zo beklaagden zich al verschillende volgers. De prins gebruikte de zomer namelijk om een baard te kweken. De gezichtsbeharing bevalt kennelijk goed, want hij heeft de baard nog altijd, zo was enkele weken geleden nog te zien op Prinsjesdag.

Constantijn staat aan het roer van StartupDelta, waar hij zich als ambassadeur inzet voor vernieuwende startende ondernemers. Innovatieve bedrijven en regio’s werken in StartupDelta2020 samen aan Nederland als internationaal start-upland. Hij woont met zijn vrouw Laurentien en zijn gezin in Den Haag.