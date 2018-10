Warm welkom koningspaar in Saarland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmorgen vanuit Trier in Rijnland-Palts aangekomen in Saarbrücken, de hoofdstad van de kleine deelstaat Saarland. Bij de Staatskanzlei werden ze begroet door minister-president Tobias Hans, en verrassend ook zijn vrouw Tanja die op 2 oktober is bevallen van een tweeling, Lena en Peter.

Voor het kantoor van de minister-president had zich veel publiek verzameld om een glimp op te vangen van het in Duitsland als ‘los en benaderbaar’ bekend staande Nederlandse koningspaar. Willem-Alexander en Máxima liepen ook weer op het publiek af om handen te schudden.

Na de begroeting ging het gezelschap naar binnen voor een kort onderhoud en het in Duitsland gebruikelijke tekenen van het gastenboek. Hans neemt zijn bezoekers daarna mee naar het Stadtschloss voor een lunch, waarbij zowel hij als de koning het woord zullen voeren.

Saarland is met een oppervlakte van 2570 vierkante kilometer en een miljoen inwoners de kleinste bondsstaat, de stadstaten Berlijn, Bremen en Hamburg niet meegerekend. Frankrijk heeft het economisch interessante gebied (kolen, staal) na de Tweede Wereldoorlog als een protectoraat bestuurd, maar na een referendum sloot Saarland – dat eigen geld, postzegels én een eigen nationaal voetbalteam had – zich in 1957 aan bij de Bondsrepubliek.