Vandaag trouwt prinses Eugenie in St George’s Chapel bij Windsor Castle (ja, daar waar ook prins Harry ‘I do’ zei tegen zijn Meghan Markle). Eugenie is een kleindochter van koningin Elizabeth, maar voert geen openbare taken namens de vorstin uit. Dat betekent niet dat prinses Eugenie een leven in de schaduw leidt.

Cola light, netflix en tea bij Granny

Eugenie houdt van cashewnoten en cola light, ze kijkt graag Netflix-series en kookprogramma’s. Hoge hakken? Ze draagt ze wel, maar liever niet. Ook haar dagindeling blijkt heel gewoon. Ze staat om kwart voor zeven op, leest haar mail en gaat dan naar de sportschool of het park. Onderweg naar huis doet ze alvast haar boodschappen, thuis neemt ze een douche en vervolgens stapt ze in de auto naar haar werk bij galerie Hauser & Wirth in Londen. ‘s Avonds kijkt ze het liefst televisie om rond middernacht haar bed in te duiken.

Maar het leven van Eugenie kent ook een andere kant: ze drinkt regelmatig thee met koningin Elizabeth, door Eugenie liefkozend Granny genoemd, ze woont in Ivy Cottage op het terrein van Kensington Palace (met Harry en Meghan als buren) en elk jaar viert ze Kerstmis met de koninklijke familie op Sandringham.

Dat Eugenie als prinses is geboren heeft een grote keerzijde: alles wat ze doet ligt onder een vergrootglas en in de loop der jaren heeft ze al heel wat kritiek over zich heen gekregen. Over haar kleding bijvoorbeeld.

De hoed die ze droeg bij het huwelijk van haar neef prins William was even trending topic – in negatieve zin. En in 2015 zou ze te vaak op vakantie zijn gegaan. In de zomer begon ze aan een nieuwe baan, maar in de eerste tien weken nam ze al 25 vakantiedagen op. Het zou haar op een vakantieverbod zijn komen te staan. De pers genoot. En nadat ze in een tijdschrift over haar dagindeling had verteld kwam er kritiek van beveiligers, die Eugenie verweten dat ze veel te loslippig was en potentiële kidnappers veel te veel informatie over haar leven gaf.

Steun door dik en dun

Maar het meest heikele punt voor Eugenie en haar zus Beatrice is dat pers en volk vinden dat ze een vorstelijk leventje leiden zonder dat ze er ook maar iets voor hoeven te doen. Ook al krijgen ze geen staatstoelage en hebben ze allebei een baan, regelmatig duikt in de pers de financiële situatie van de twee op. Een appartement in St James’s Palace? Dat betaalt pappa natuurlijk. Al die vakanties, het jetsetleven? Dat kunnen ze zich alleen maar veroorloven omdat ze nu eenmaal als prinses geboren zijn. En voeren ze koninklijke verplichtingen uit? Nee hoor, helemaal niet. Kortom: wel de lusten, niet de lasten.

Eugenie en Beatrice ervaren het verhaal echter heel anders. ‘We proberen Granny en grootvader op welke manier dan ook te ondersteunen. Daar zijn we toch familie voor?’, zegt Eugenie. Maar ondanks de goede bedoelingen van de prinsessen wordt er nauwelijks een beroep op ze gedaan.

‘Een ongelooflijk moment’

Als Eugenie begin dit jaar haar verloving aankondigt, staat ze direct in het middelpunt van de belangstelling, samen met haar verloofde Jack Brooksbank. Ze kennen elkaar al acht jaar en zijn in het Zwitserse Verbier door vrienden aan elkaar gekoppeld. Toch heeft het lang geduurd voor het tot een huwelijk kwam. Pas afgelopen januari gaat Jack tijdens een vakantie in Nicaragua op zijn knie. Een prachtig moment, vertelt Eugenie. ‘Het meer was zo mooi, het licht was zo speciaal, dat had ik nog nooit zo gezien. Ik zei letterlijk: “Dit is een ongelooflijk moment”, en toen vroeg hij me ten huwelijk.’

Jack werkt als wijnhandelaar, na verschillende banen in allerlei horecagelegenheden. Het paar woont inmiddels samen in Ivy Cottage en Eugenie was tot vandaag druk bezig met het voorbereiden van de bruiloft. ‘Ik ben helemaal niet gestrest. Het werkt wel op mijn zenuwen omdat ik wil dat het perfect is, maar als je je realiseert dat je voortaan voor altijd samen zult zijn met de man van wie je houdt, is verder niets meer belangrijk.’ Het huwelijk zal plaatsvinden in St George’s Chapel bij Windsor Castle en, niet heel verbazingwekkend, zus Beatrice zal de maid of honor zijn. Verder heeft Eugenie al verklapt dat haar huwelijk plastic-vrij moet zijn. Net als haar huis dat inmiddels is. Het heeft natuurlijk alles te maken met een beter milieu, maar is misschien ook symbolisch voor het leven van Eugenie. Het gaat niet om de verpakking, het gaat om de inhoud.

