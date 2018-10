Eugenie trouwt in japon Peter Pilotto

Prinses Eugenie gaf vrijdag haar jawoord in een witte trouwjapon van Peter Pilotto, het Britse modelabel van Peter Pilotto en Christopher De Vos.

De kleindochter van koningin Elizabeth trouwde in Windsor Castle in Windsor met Jack Brooksbank. Er zijn 1200 Britten uitgenodigd om buiten het huwelijk te volgen.

De dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson gaf haar jawoord in St. George’s Chapel in Windsor. Op dezelfde plek trouwde haar neef prins Harry in mei met Meghan Markle.