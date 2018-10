Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen vrijdag op de slotdag van hun driedaagse werkbezoek aan de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland in Völklingen een bezoek aan het Unesco-werelderfgoed Völklinger Hütte. Dat is een voormalige ijzer-en staalfabriek, die in zijn beste tijden tot de grootste van Europa behoorde.

Het koningspaar krijgt in gezelschap van minister-president Tobias Hans van Saarland een korte rondleiding door het complex dat nu als museum dienstdoet. Aansluitend gaan Willem-Alexander en Máxima in gesprek met deskundigen en studenten over onder meer de industrie in deze tijd, het samenspel tussen mensen en machine en het belang van het behoud van industrieel erfgoed, zoals Völklinger Hütte.

Vervolgens voegt het koninklijk paar zich in Homburg in de universiteitskliniek bij de handelsmissie die zich richt op digitale gezondheidszorg (e-health) en ouderenzorg. Hier is ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig, om Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen op dit gebied aan elkaar te koppelen en al bestaande samenwerking uit te breiden.

Het koninklijk werkbezoek wordt daarna afgesloten met een korte ontmoeting met de Duitse en Nederlandse media.