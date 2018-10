Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagmorgen een unieke kans meer te weten te komen over koningin Elizabeth. Die kennis zou nuttig kunnen zijn met het oog op het staatsbezoek aan de Britse vorstin later deze maand.

De mogelijkheid doet zich voor bij het bezoek dat het koningspaar in Saarland brengt aan het voormalige ijzer-en staalcomplex Völklinger Hütte, dat op zijn hoogtijdagen vijftig jaar geleden werk bood aan 17.000 mensen. Na de sluiting in 1986 werd het omgevormd tot museum van het unieke industriële erfgoed, tentoonstellingsruimte en concerthal.

Sinds mei is in Völklinger Hütte de tentoonstelling ‘Legende Queen Elizabeth II’ te zien. Aan de hand van portretten, munten, postzegels, schilderijen en gebruiksvoorwerpen wordt een beeld geschetst van de sinds 1952 regerende vorstin die tot ‘levende legende’ wordt bestempeld. Veel van wat is te zien, is afkomstig uit de collectie van Luciano Pelizzari.

Werelderfgoed

Volgens de Saarbrücker Zeitung wees het Nederlandse hof bij de voorbereiding van het koninklijk bezoek de suggestie dat het koningspaar ook een kijkje zou nemen bij de nog tot 6 januari lopende Elizabeth-tentoonstelling meteen af. Met een knipoog kan de Queen inmiddels misschien wel tot het werelderfgoed worden gerekend, maar Willem-Alexander en Máxima zijn meer geïnteresseerd in de industriële kant van Völklinger Hütte.

Bovendien zou poseren voor een gigantisch portret van de Britse koningin ook wat vreemd aanvoelen. Zeker in de wetenschap dat op 23 oktober in Buckingham Palace met Elizabeth zélf wordt geposeerd.