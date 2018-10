Prins Philip was vrijdag tóch present bij de bruiloft van zijn kleindochter prinses Eugenie en Jack Brooksbank. De 97-jarige prins Philip vergezelde koningin Elizabeth naar de ceremonie in Windsor.

Tot het laatste moment was het onduidelijk of Philip de bruiloft zou bijwonen. De echtgenoot van de Queen wilde eerst kijken hoe hij zich zou voelen. Wel ontving hij donderdagavond al een aantal militairen op Windsor Castle, wat er volgens Britse media op duidde dat hij ook aanwezig zou zijn bij de huwelijksplechtigheid van zijn kleindochter.

Dit voorjaar was het ook al onzeker of Philip bij de bruiloft van prins Harry en Meghan zou zijn. Kort daarvoor verbleef hij elf dagen in het ziekenhuis vanwege een heupoperatie. De hertog van Edinburgh was echter op tijd hersteld.