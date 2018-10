Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag hun driedaagse werkbezoek aan de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland afgesloten. Tijdens een korte ontmoeting met de Duitse en Nederlandse media in de Saarlandse stad Homburg zei de koning dat de reis naar de oosterburen super is geweest.

De koning sprak over een warme ontvangst en memoreerde het schitterende weer. “We hebben weer gezien dat we veel moeten samenwerken met Duitsland en de Duitse deelstaten”, zei Willem-Alexander in het Universiteitsziekenhuis van Saarland.

Op de Duitse vraag wat het hoogtepunt was van het bezoek antwoordde de koning ontwijkend. “Ik kan en mag die vraag niet beantwoorden. Maar we zijn van hoogtepunt naar hoogtepunt gegaan.”

Nog vier te gaan

Koning Willem-Alexander is in juni 2013 in Wiesbaden, de hoofdstad van Hessen, begonnen aan zijn Duitse werkbezoeken. Inmiddels zijn twaalf van de zestien bondsstaten bezocht. De koning heeft dus nog vier bondsstaten te gaan.

Berlijn, Brandenburg, Bremen en Mecklenburg-Voorpommeren volgen nog. Daarna begint hij niet op dezelfde manier aan een nieuwe reeks werkbezoeken, zei hij. De koning gaf aan daarna op een andere manier de banden met het buurland, op zowel federaal als deelstaatniveau, te onderhouden.