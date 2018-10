Koning Abdullah heeft zondagmiddag de Troonrede gehouden bij de opening van het derde gewone zittingsjaar van het achttiende Jordaanse parlement. De koning werd bij aankomst vergezeld door kroonprins Hoessein die in de vergaderzaal een aparte plaats had, met goed zicht op zijn vader.

Koningin Rania had zoals gebruikelijk een plek op het balkon, samen met onder anderen prinses Muna, de moeder van Abdullah, en andere vrouwelijke leden van de uitgebreide koninklijke familie. Hun echtgenoten, onder wie de prinsen Hashim, Feisal en Ali, zaten aan de zijkant in de parlementszaal.

In zijn toespraak zei Abdullah dat hij had gemerkt dat er veel ontevredenheid was over de wijze waarop de huidige uitdagingen van Jordanië worden aangepakt. “Het ontwikkelingsproces is, net als in andere landen, ontsierd door enkele fouten en uitdagingen, waarvan we moeten leren, die we moeten oplossen en waarvan we herhaling moeten voorkomen, zodat we verder kunnen gaan. De ontevredenheid is helaas het gevolg van een verzwakt vertrouwen van het publiek in overheidsinstellingen, evenals een sfeer van scepticisme die leidt tot frustratie.”

Hij wees echter niet alleen met de vinger naar het parlement. “Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle Jordaniërs via u te benaderen: wees eerlijk tegenover Jordanië en onthoud de prestaties ervan zodat ontevredenheid over de huidige problemen een positieve kracht kan worden om u vooruit te helpen. De natie heeft u en uw energie nodig om zijn hoogste potentieel te vervullen.”

De koning sprak ook over het uitroeien van corruptie, de staat van de economie en gezondheidszorg en de strijd tegen terrorisme en extremisme.