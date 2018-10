De voormalige keizerin van Iran, Farah Pahlavi, is zondag tachtig jaar geworden. De weduwe van de laatste sjah, Mohammed Reza, woont de laatste jaren afwisselend in Parijs en de Verenigde Staten. De hoop haar vaderland, dat ze in januari 1979 moest ontvluchten, nog een keer terug te zien heeft Farah nog niet opgegeven zo vertelde ze eerder dit jaar aan het Duitse weekblad Stern.

,,Ik hoop dat er nog een keer een referendum wordt gehouden in een vrij en democratisch Iran, waarbij de burgers zelf kunnen kiezen welke regering zij willen hebben”, aldus Farah, die wereldwijd vaak nog bekend is onder haar meisjesnaam Farah Diba. Ze heeft bijna dagelijks contact met Iran en Iraniërs, die haar opbellen of schrijven. Ze volgt het nieuws en ontwikkelingen maar is blij dat haar in 1980 aan kanker overleden man niet meer heeft meegemaakt wat er in Iran allemaal is gebeurd.

De sjah wilde Iran op een westerse koers zetten, maar schuwde harde repressie tegen de oppositie niet. Na zijn val kwam er al snel een theocratisch bewind, dat Iran zo mogelijk met nog hardere hand bestuurde. Veel van de vernieuwingen en moderniseringen die onder de sjah waren ingevoerd, werden teruggedraaid, met name voor vrouwen.

Shahbanou (keizerin) Farah, die inmiddels langer buiten Iran heeft geleefd dan in Iran, zag in de tijd van haar ballingschap twee van haar kinderen sterven, beiden door eigen keuze. Haar oudste zoon Reza strijdt nog steeds voor een vrij en democratisch Iran, zonder aan te dringen op herstel van de monarchie. ,,Die keuze is aan de Iraniërs”, aldus de nabij Washington wonende Reza.