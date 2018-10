Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen dinsdag Ban Ki-moon, de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, op Paleis Noordeinde. Hij neemt zijn vrouw Yoo Soon-taek mee, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Ban Ki-moon is in Nederland vanwege de lancering van de Global Commission on Adaptation. Deze internationale klimaatcommissie, opgericht op initiatief van Nederland, gaat met landen wereldwijd in gesprek zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ban Ki-moon is voorzitter van de commissie.

Het koningspaar kent Ban Ki-moon goed. Willem-Alexander had met hem te maken als voorzitter van de VN-adviesraad water- en sanitatie en Máxima als pleitbezorger voor betere toegang tot financiële diensten. In 2016 werd Ban Ki-moon ook al eens met zijn vrouw ontvangen op Noordeinde, toen voor een diner.