Het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander volgende week samen met koningin Máxima brengt aan het Verenigd Koninkrijk zou wel eens een paar gespannen momenten kunnen opleveren. Dat meent althans de tabloid Daily Express.

Dit omdat de koning afgelopen week in een gesprek met Britse journalisten heeft laten weten dat hij het betreurt dat de Britten de Europese Unie verlaten en dat hij in 2016 liever een andere uitslag had gezien in het zogenoemde brexit-referendum. Volgens de Daily Express kunnen die uitspraken tot een ongemakkelijke situatie leiden bij de ontmoeting van het koningspaar met de Britse premier Theresa May en andere vooraanstaande politici.

De Britse krant verbaasde zich erover dat koning Willem-Alexander zo duidelijk zijn mening had gegeven, terwijl zijn gastvrouw koningin Elizabeth in 66 jaar regeringstijd nog nooit op een inhoudelijke uitspraak was betrapt. ,,Zijn opmerkingen vormen een duidelijk contrast met de beroemde weigering van de koningin om zich in de politiek te mengen, terwijl haar opvattingen over brexit het onderwerp zijn van enorme speculatie”, aldus de Express.

De koning verwoordde in het achtergrondgesprek, waarbij hij niet rechtstreeks mag worden geciteerd, echter de mening van de Nederlandse regering die de brexit eveneens betreurde. Het is te verwachten dat de koning er ook tijdens een toespraak tot het Britse parlement iets over zal zeggen. Zijn mening was in 2016 tijdens een rede tot het Europees parlement al duidelijk toen hij zei dat het ,,Europese boeket” niet compleet is zonder de ,,English rose”.