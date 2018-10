Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is zwanger. Het koppel verwacht in het voorjaar van 2019 hun eerste kind, zo heeft Kensington Palace maandag bekendgemaakt.

Geruchten over een eventuele zwangerschap deden al lange tijd de ronde. Het Britse hof hield tot dusver echter de lippen stijf op elkaar.

Harry en Meghan zijn momenteel in Australië, waar ze dinsdag beginnen aan een eerste officiële reis als getrouwd paar. In mei stapten de hertog en hertogin van Sussex in het huwelijksbootje.