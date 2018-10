De zwangerschap van Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft geen gevolgen voor hun gezamenlijke reis door Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en Tonga. Gesuggereerd werd dat de hertogin van Sussex Fiji en Tonga zou overslaan vanwege het kleine risico op het zika-virus dat in de regio heerst, maar volgens een woordvoerder van Kensington Palace worden de plannen niet gewijzigd.

Het zika-virus kan gevaarlijk zijn voor zwangeren en hun nog ongeboren baby. Prins Harry en Meghan lieten zich medisch adviseren en besloten aan de hand daarvan om hun reis niet aan te passen, melden Britse media. Het koppel arriveerde maandag in Australië en begint dinsdag officieel aan hun reis. Eind oktober staan Fiji en Tonga op het programma.

De moeder van Meghan, Doria Ragland, heeft ondertussen verheugd gereageerd op het nieuws. “Ze is erg blij en kijkt uit om haar eerste kleinkind te verwelkomen”, zei de paleiswoordvoerder. Het hof weigerde commentaar of Meghans vader Thomas, die geen contact meer heeft met zijn dochter, ook is ingelicht. Het nieuws zou vrijdag, tijdens het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank, aan de Britse koninklijke familie zijn verteld.