Jonge ondernemers die een werkruimte met een mooi uitzicht zoeken, kunnen straks terecht bij paleis Soestdijk. De nieuwe eigenaar van het landgoed wil onder meer de garage, de stallen en een statig herenhuis aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn verhuren als studio, kantoor of atelier.

Het paleis heeft een overeenkomst gesloten met De Stadstuin in Utrecht, dat in Utrecht al meerdere locaties verhuurt aan startende ondernemers en freelancers. Op de Parade, aan de overkant van het paleis, moet een ‘levendige community’ ontstaan, die een deel van Paleis Soestdijk toegankelijk voor het publiek maakt. De werkruimtes die te huur komen variëren van 15 tot 100 vierkante meter, meldt RTV Utrecht.

Hotel

Paleis Soestdijk is vorig jaar verkocht aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep. Eerder werd al bekend dat de voormalige woning van koningin Juliana en Prins Bernhard onder de noemer Made bij Holland een hotel, een evenementencentrum voor het bedrijfsleven en zelfs een bowlingbaan krijgt. Sinds juli is in Soestdijk ook de Nederlandse Orde van Uitvinders gevestigd.

De komende jaren wordt het landgoed verbouwd. Het blijft zolang open voor publiek. De afgelopen jaren trok het voormalige koninklijk paleis bezoekers als museum en locatie voor concerten en grote evenementen.