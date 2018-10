Ook al openen steeds meer paleizen hun deuren voor belangstellenden, veel blijft nog altijd verborgen. Hoe groot is zo’n paleis eigenlijk? En hoeveel mensen werken er? In deze serie geeft Vorsten antwoord op deze en nog meer vragen. Met in deze aflevering het paleis der paleizen: Buckingham Palace.

Buckingham Palace is gebouwd in 1703 als Buckingham House. Opdrachtgever was John Sheffield, de Hertog van Buckingham. Sinds 1837 is het de officiële residentie van de Britse monarch: Koningin Elizabeth en prins Philip wonen in de noordvleugel.

Buckingham Palace heeft alles

De tuin van Buckingham Palace meet 16 hectare en is de grootste privétuin van Londen. Er is onder meer een helikopterlandingsplaats en een tennisbaan. Het paleis is van nog veel meer gemakken voorzien. Zo is er een zwembad, bioscoop, juwelenwerkplaats, postkantoor en een politiebureau,

Personeel

Koningin Elizabeth heeft zo’n 800 man personeel in dienst. Een opvallend personeelslid is de klokkenmaker, die alle 356 uurwerken draaiende houdt. Hij windt ze elke dag op en geeft ze om de twee weken een grondige onderhoudsbeurt.

Troonzaal en andere ruimtes

In de Troonzaal staan niet alleen de tronen van Elizabeth II en prins Philip, maar ook die van de ouders en grootouders van de koningin. De grootste ruimte in het paleis is de Ball Room: 36 meter lang en 13½ meter hoog. In de Muziekkamer zijn onder anderen prins Charles, prinses Anne, prins Andrew en prins William gedoopt. Het oudste gedeelte van het paleis is de wijnkelder uit 1760. Het nieuwste gedeelte is de Queen’s Gallery, deze is een aantal jaar geleden gerenoveerd.

Geruchten over tunnels

Er zouden zich tunnels onder het paleis bevinden, die onder meer zouden uitkomen bij Clarence House en de Houses of Parliament. Dit schrijft de Queen Mum in haar dagboeken.

Nog wat cijfers