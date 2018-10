Prins Albert van Monaco is in Tirana gearriveerd voor een tweedaags bezoek aan Albanië. De Monegaskische vorst was uitgenodigd door premier Ilir Meta. Het is de eerste keer dat een staatshoofd van Monaco Albanië aandoet.

Op de eerste dag stonden naast het ontvangst verschillende gesprekken tussen beide landen op het programma, maar er was ook tijd voor cultuur. Zo bracht Albert een bezoek aan House of Leaves, een voormalig hoofdkwartier van de inlichtingendiensten dat nu is omgebouwd tot museum. Daar kreeg de prins een rondleiding.

Albert tekende ook een samenwerkingsovereenkomst met de Albanezen. Zo gaan beide landen elkaar helpen met het beschermen van de Middellandse Zee.